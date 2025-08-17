Girona 1-3 Rayo Vallecano

Tropiezo en casa en el primer partido de liga. Los hombres de Míchel Sánchez no han arrancado de la mejor manera y se han visto superados por un Rayo Vallecano que ha penalizado los errores gerundenses y ha obtenido muy pronto una renta excesiva en un partido equilibrado en el que los rojiblancos también han tenido alternativas. Tras una primera parte complicada, la reacción ha sido clara en la reanudación, donde jugando con diez hombres el equipo ha conseguido marcar y ha dado un paso adelante.

Un error de Gazzaniga jugando el balón desde atrás ha permitido a De Frutos hacer el primero a placer sobre la línea de gol. Solo se habían jugado veinte minutos y, en una internada del mismo De Frutos, Álvaro García ha rematado al fondo de la red. Una nueva imprecisión del portero, que también le ha costado la expulsión, ha propiciado el tercero de Isi desde los once metros aunque Vlad le adivinó las intenciones. En la reanudación, el portero ucraniano ha salvado algunos remates claros del Rayo, pero en el otro área Joel Roca no ha perdonado tras una gran acción individual de Tsygankov. El jugador de Camprodon se ha convertido en el tercero más joven del Club en marcar en el fútbol de élite.

Aunque Krejci ha tenido el segundo de cabeza a la salida de un córner, reengancharse al partido ha sido imposible, y ahora toca pensar en Villarreal.