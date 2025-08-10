Venta de entradas para el Villarreal-Girona, con prioridad para los Socios

El Girona FC pone a disposición de sus socios un total de 135 entradas para el partido que se disputará contra el Villarreal CF, correspondiente a la segunda jornada de Liga. El período de venta se abrirá el lunes 11 de agosto a las 10:00h y finalizará el lunes 18 de agosto a las 14:00h.

La venta será exclusivamente para Socios, con un límite de 5 entradas por socio, siempre que todas las personas para las que se compren también sean socias del club. No habrá venta para el público general.

En caso de que la demanda supere las 135 entradas disponibles para socios, se realizará un sorteo el mismo lunes 18 de agosto a las 15:00h, para determinar los afortunados que podrán asistir al partido.

Las entradas, con un precio único de 35 €, serán en formato papel. Deberán recogerse en las taquillas a partir del día 19 de agosto a las 15h.

En total, el Girona FC dispone de 200 entradas. 135 son para Socios y las 65 restantes se distribuirán entre las peñas y compromisos del Club.