414 localitats per a Càritas i Creu Roja

El Girona FC tanca la campanya del seient solidari amb 414 localitats cedides pels abonats i el club per ser destinades a Càritas i Creu Roja. La iniciativa, que convidava als abonats a que donessin el seu seient per al Girona-Mirandés, ha tingut una gran acollida entre l’afició blanc-i-vermella. Les entrades que seran cedides estan repartides per tot l’estadi. N’hi ha en totes i cadascuna de les zones de Montilivi.

Els abonats que han participat en aquesta acció no rebran cap tipus de compensació econòmica però se’ls comptarà el partit com si hi haguessin assistit i així podran gaudir dels beneficis d’assistència previstos en la campanya d'abonats de la temporada 2019/2020.

Aquest procés no substitueix el seient lliure, que seguirà funcionant amb normalitat per als abonats que desitgin posar a la venda el seu seient.