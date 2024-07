"Ho portem a dins!": comença la Campanya d"Abonaments 2015-2016

"Ho portem a dins!" és el nom de la Campanya d"Abonaments de la temporada 2015-2016. Hem volgut utilitzar una frase que expressés el sentiment blanc-i-vermell, un sentiment que, en afrontar la vuitena temporada consecutiva a la Lliga Adelante, és més fort que mai. "Ho portem a dins!" dóna nom a un dels moments més destacats d"un Club de futbol com és la campanya d"abonaments, el calendari de la qual és el següent:

•Divendres 3 de juliol. Comença el període de renovació d"abonaments i també de noves altes.

•Dijous 9 de juliol. Es giren els rebuts dels abonats que en anteriors temporades han fet el pagament per transferència bancària. Si algun abonat vol consultar/canviar la seva quota actual o ha canviat el número del seu compte preguem contacti amb el Club: via oficines, trucant per telèfon (902 54 84 54) o enviant un mail a abonats@gironafc.cat.

•Divendres 24 de juliol a les 19h. S"alliberen els seients dels abonats que no han renovat el seu carnet.

•Exclusivament per abonats: del dilluns 27 al dimecres 29 de juliol, ambdós dies inclosos, els abonats, al corrent de pagament de la temporada 2015-2016, que ho vulguin poden millorar/canviar la ubicació del seu seient.

-Horari d"oficines a partir del divendres 3 de juliol fins començament de temporada: de dilluns a divendres de 9h. a 19h.

-Els abonats que ho vulguin tenen l"oportunitat de finançar el seu carnet de soci.

-Promocions:

1) Pack familiar. Dirigit a quatre o més membres de família directa, sent almenys dos dels carnets de categoria escolar. A partir del quart integrant, i posteriors -de categoria escolar- seran gratuïts. Promoció vàlida només en les oficines de Montilivi. Imprescindible presentar llibre de família en el moment de la inscripció.

2) Estudiants de la Universitat de Girona. 20% de descompte, excepte abonaments de Tribuna. Promoció vàlida només en les oficines de Montilivi. Imprescindible presentar document acreditatiu.

3)Futbol base, Futbol Sala, Futbol Femení i Veterans del Girona FC: Els jugadors i els cossos tècnics disposen d"abonaments gratuït a Gol Nord, menys Veterans i Girona "B" que es podran ubicar a Preferent.

Notes Importants:

-Les promocions no són acumulables.

-L"únic carnet transferible de manera absoluta és el d"adult.

-Fins exhaurir existències.

-Discapacitats: entrada gratuïta per l"acompanyant de la persona amb una discapacitat del 45% o superior. (Retirada de l"entrada únicament el dia de partit a taquilles, fins a 30 minuts abans de l"inici del matx).

Preus abonaments temporada 2015-2016

RENOVACIONS

Gols // Escolar (7 a 17 anys) 65 euros / Adult (18 a 64 anys) 130 euros / * Categoría Especial 85 euros

Preferent // Escolar (7 a 17 anys) 90 euros / Adult (18 a 64 anys) 180 euros / * Categoría Especial 115 euros

Tribuna // Escolar (7 a 17 anys) 240 euros / Adult (18 a 64 anys) 480 euros / * Categoría Especial 360 euros

Llotja Empresa: 3.000 euros

Llotja d"Honor: 1.200 euros

Pàrquing: 1.400 euros

ALTES

Gols // Escolar (7 a 17 anys) 75 euros / Adult (18 a 64 anys) 145 euros / * Categoría Especial 95 euros

Preferent // Escolar (7 a 17 anys) 100 euros / Adult (18 a 64 anys) 200 euros / * Categoría Especial 130 euros

Tribuna // Escolar (7 a 17 anys) 265 euros / Adult (18 a 64 anys) 530 euros / * Categoría Especial 400 euros

Llotja Empresa: 3.600 euros

Llotja d"Honor: 1.500 euros

Pàrquing: 1.500 euros

*Categoría Especial: Majors de 65 anys (nascuts abans del 1951), jubilats i discapacitats (a partir del 33% de discapacitat): Zones Tribuna/Gol/Preferent.

Aturats i membres de les Penyes Oficials: Zones Gol / Preferent.

NOTA: El carnet Escolar (7 a 17 anys) correspon a abonats nascuts entre els anys 2008 i 1998. El carnet Adult (18 a 64 anys) correspon a abonats nascuts entre els anys 1997 i 1958.