ACADÈMIA El Juvenil A s'imposa a Tarragona

Gran victòria dels nois Sergi Mora a Tarragona per recuperar la bona línia de resultats davant un rival exigent. Nesta ha obert el marcador molt d'hora amb un autèntic golàs, dibuixant una paràbola perfecta des de fora l'àrea a l'escaire, i tot i l'empat d'Agustín abans del descans, Badia ha aparegut a la recta final per marcar un gol que ha permès recuperar l'avantatge al marcador. L'equip se situa setè amb 25 punts i diumenge vinent rebrà a Vidreres la visita del Mallorca abans d'encarar una exigent setmana que l'enfrontarà en set dies a Barça, Olympiacos i Espanyol.

El cap de setmana de l'Acadèmia

Bona victòria del Juvenil B al camp de L'Escala per continuar consolidant la seva posició de líder a Preferent. El Juvenil C també ha guanyat, i en infantils els resultats han estat impecables. L'Infantil S14 ha aconseguit tres punts de molt mèrit al camp del tercer classificat per mirar cap amunt, l'Infantil A S13 no ha fallat a casa per continuar líder i l'Infantil B S13 ha golejat a Cardedeu i es manté a tan sols dos punts del primer lloc. En futbol set, ple de victòries a excepció del Benjamí S10, que perd la condició de líder, i els equips femenins han puntuat tots i es mantenen Juvenil B, Cadet A, Infantil A i Aleví S12 al capdamunt de la classificació.