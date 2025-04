ACADÈMIA El Juvenil B, a un punt de ser campió

Juvenil A 4-3 Damm

Gran victòria dels nois de Sergi Mora contra la Damm. Els blanc-i-vermells han arrencat molt bé el partit i han sabut fer valer l'avantatge inicial per sumar tres punts davant un rival que encadenava vint-i-una jornades consecutives sense perdre, i que els permeten escalar fins a la sisena posició. Richard ha obert el marcador amb un golàs de falta directa des de la frontal de l'àrea, tot i la ràpida reacció dels cervesers empatant al minut següent, Félix ha tornat a posar per davant l'equip passat el quart d'hora de joc i Toni ha fet el tercer abans del descans. Els gironins han mantingut el control i han aconseguit el quart a les acaballes, obra de Badia. Un penal i l'expulsió de Félix han fet embogir els darrers deu minuts, on la Damm ha anotat dos gols, un des dels onze metres i l'altre amb un gran xut des de fora l'àrea, però tot i així el Juvenil A ha pogut mantenir els tres punts i celebrar-los amb el xiulet final.