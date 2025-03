Un bon punt

Punt valuós a l'RCDE Stadium. Tot i que l'escenari era exigent i el rival arribava en bona dinàmica, els homes de Míchel Sánchez han sabut competir i reaccionar amb el marcador en contra per acabar enduent-se un empat que el mateix Michel Sánchez ha valorat com a bo. De fet, el Girona ha estat clar dominador durant tot el partit, però s'ha vist penalitzat per un Espanyol molt efectiu en les transicions. L'empenta fins al final ha acabat tenint premi, i després d'algunes arribades molt clares, Tsygankov s'ha encarregat de provocar un penal que Stuani ha convertit amb sang freda.

Saber reaccionar

El partit ha canviat per complet a l'inici de la segona part. En una transició, Jofre Carreras ha trobat espai per córrer i quan ha estat a la frontal de l'àrea, ha etzibat un xut fort creuat al pal llarg impossible per Gazzaniga. El gol afavoria el guió de partit d'un Espanyol que ha intentat aprofitar l'empenta durant els següents minuts, però que s'ha tornat a veure sotmès pels gironins. Amb més o menys encert, els de Montilivi han continuat arribant i han amenaçat amb perill al tram final. Bryan Gil ha habilitat a Miguel per fer una centrada que s'ha quedat a mil·límetres de rematar Iván Martín, i Danjuma ha tret una rematada forta a boca de canó que ha desviat Joan Garcia amb una gran mà. La insistència de Tsygankov ha tingut premi sobre la botzina, i ha provocat un penal que ha permès a Stuani fer justícia al marcador. L'uruguaià ha picat subtilment la pilota pel mig i ha fet esclatar l'afició gironina desplaçada a l'RCDE Stadium.