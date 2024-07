Acord de col·laboració amb Open Arms

Des de setembre del 2015 fins març del 2023, Open Arms ha salvat més de 66.000 vides fidels al seu compromís de no deixar cap vida a la deriva i de lluitar cada dia per posar fora de perill a aquelles persones que fugen de la guerra, la pobresa i de la violència per mar terra i aire. I ho han fet gràcies a la ajuda de molta gent. El Girona FC també vol sumar-se a aquesta causa i posar el seu gra de sorra i amb aquesta voluntat ha signat un acord de col·laboració amb l’entitat catalana.

El primer pas per donar visibilitat a aquest gran projecte humanitari serà que el primer equip llueixi el lopotip d’Open Arms a la màniga esquerra de la samarreta de joc, ja en el partit contra el Real Madrid del 25 d’abril a Montilivi i fins a final de temporada. Es calcula que impactarà a més de 6 milions de persones arreu del món.

Els aficionats que comprin o hagin adquirit ja la samarreta oficial del Girona d’aquesta temporada podran estampar el logotip d’Open Arms a la màniga pagant 5 euros. Els guanys aconseguits amb aquesta acció aniran destinats íntegrament a l’ONG.

Però més enllà de les seves missions humanitàries, Open Arms també té un programa d’educació on comparteix la seva experiència i els testimonis de les persones que pateixen. Aquest projecte, Educació Per a la Llibertat, té com a objectiu el foment de valors com la justícia, l’empatia, el respecte i la dignitat, a més del respecte per les persones, independentment de les seves creences, origen i opinions. El projecte busca conscienciar els més joves i que entre tots puguem construir un mon millor. Està dirigit a estudiants d'infantil, primària, secundària i batxillerat, formació professional i educació especial. 125.000 alumnes de 2.500 centres educatius d’arreu del món han participat en el projecte des de 2015. A partir de l’acord amb el Girona FC, Open Arms difondrà aquest programa conjuntament amb les xerrades sobre nutrició que el Club fa regularment a les escoles gironines. Els col·legis interessats en acollir una d'aquestes xerrades poden posar-se en contacte amb el Club al correu escoles@gironafc.cat

L’acord entre el Club i l’organització humanitària ha estat subscrit pel president del Girona FC, Delfí Geli, i el fundador i director d’Open Arms, Òscar Camps, en el decurs de la visita que es va celebrar recentment al vaixell Open Arms Uno i en que també va participar l’entrenador del primer equip Míchel Sánchez.

Per a Delfí Geli “és un orgull aquest acord de col·laboració amb Open Arms per la gran tasca humanitària que realitzen arreu i des del Girona volem ajudar-los amb el que faci falta, oferint-los la visibilitat que els hi pot donar un club de futbol com nosaltres”.

Òscar Camps ha destacat “un club tan representatiu com és el Girona, i a més a Primera divisió, es fixi amb nosaltres i ens cedeixi un dels seus braços per poder-hi posar el nostre emblema és molt important”. “Avui en dia el futbol mou moltíssima afició i és un mecanisme de transmissió de valors molt important. Molts dels nanos de la nostra societat es fixen, estan damunt del futbol i per nosaltres també és orgull poder-hi estar i poder fer coses, tenint el Girona com a aliat. Com a Open Arms intentarem estar a l’alçada i esperem poder fer moltíssimes coses, sobretot amb els nanos , que és el nostre objectiu principal”.