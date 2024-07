Aday: “Guanyar al Tenerife ens donaria molta força i deixaríem enrere un rival directe”

Les Illes Canàries tenen dos representants a les files del Girona. Per una banda Cristian Herrera, nascut a Las Palmas, i Aday, nascut a Sentmenat, de mare canària, també de Las Palmas. I serà precisament aquest diumenge, quan un dels equips insígnia d’aquestes illes atlàntiques, el Tenerife, visitarà Montilivi. Aday, que també havia jugat a l’Heliodoro Rodríguez López, explica que ja ha superat completament la seva lesió muscular: “Estic recuperat i em trobo al cent per cent”. “Sabem –afegeix el futbolista blanc-i-vermell- que el Tenerife és un rival molt fort que està en una línia molt similar a la nostra. Però després de la bona ratxa que portem esperem guanyar a casa que és el més important. Guanyar-los ens donaria molta força i deixaríem enrere un rival directe”. L’interior té clar que a manca de set partits per acabar la Lliga encara poden passar moltes coses però “ara mateix signaria playoff tot i que, (riu) evidentment, preferiria l’ascens directe. Però sigui el que sigui serà molt complicat”.

Qui també té la victòria com a única fita per diumenge és Cristian Herrera. El davanter de l’equip de Machín –format a les categories inferiors de la UD Las Palmas- assegura que “ho donarem tot per aconseguir el nostre objectiu, que és endur-nos els tres punts. Podem fer mal al Tenerife si juguem com ho hem fet fins ara. Cadascú fent la seva feina, fent un partit seriós, atacant tots i defensant tots... Si fem això tindrem moltes opcions de guanyar”.