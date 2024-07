Adéu a la Copa (0-3)

El Girona ha caigut per 0-3 als setzens de la Copa davant el Villarreal, en un partit marcat especialment per la borrasca Glòria. La pluja no ha deixat de caure durant tot el partit a Montilivi, on el Girona ha ofert una bona primera meitat però ha acabat sucumbint davant la qualitat de tot un Primera com l'equip castellonenc, que s'ha endut l'eliminatòria després de marcar tres gols a la segona meitat.

I això que els de Martí han ofert bones sensacions al primer temps, marcat per la igualtat i per les nombroses aproximacions en una i altra porteria. La més clara l’ha tingut Anguissa, del Villarreal, amb un cop de cap que ha fregat el travesser, mentre que pel conjunt local ho han provat Àlex Gallar, amb dos xuts des de la frontal, Granell, també de lluny, i Brandon, en una rematada a la mitja volta que buscava l’escaire.

Només arrencar la segona meitat Alcalá ha roçat el gol amb una rematada de cap. La resposta, una ocasió clara d’Ontiveros on Ramalho ha estat providencial evitant el 0-1. La igualtat era la nota dominant fins que Funes Mori ha aconseguit el primer a la sortida d’un córner (min. 54). Ha estat llavors quan els ‘groguets’ han posat una marxa més per decantar l’eliminatòria: Santi Cazorla, al 70’, i Chukwueze, dos minuts després, han liquidat les aspiracions blanc-i-vermelles.

Abans d’acabar el davanter del filial Carlos Martínez ha pogut maquillar el marcador, però el pal ha escupit el que havia estat la millor ocasió dels gironins, que a partir d’ara hauran de centrar-se exclusivament en la Lliga. Diumenge, a les 20:30h, l’Oviedo visita Montilivi.