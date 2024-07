El projecte ADN Gironí treballarà per unir esport, societat i empresa

Aquest matí s"ha presentat el projecte ADN Gironí, una iniciativa que impulsa Citylift –espònsor principal del Girona FC- i en el que hi participen, a banda del Club de Montilivi, l"Uni Girona Spar Citylift, el Girona Club Hoquei, el Club Escola de Bàsquet Girona i el Club Patinatge Artístic Girona. La finalitat d"aquesta col·laboració és la de potenciar i difondre la pràctica de l"esport i incrementar la relació entre els ciutadans i els clubs esportius. L"acte de presentació ha tingut lloc a Fontajau i hi han participat tots els presidents dels clubs esmentats així com el Director General de Citylift Ascensors, Cayetano Pérez. El màxim responsable de Citylift ha explicat que ADN Gironí "vol apropar l"afició, la societat i l"empresa al clubs. No ens volem quedar únicament en que Citylift és l"espònsor de tots ells. Això és un projecte obert, participatiu, que va més enllà".

Vinculat al projecte ADN Gironí es crearà el carnet PasSport que, tal i com ha explicat Cayetano Pérez, "permetrà gaudir d"una sèrie d"avantatges i promocions en l"oferta esportiva" dels clubs participants. També s"ha creat un web, un compte de twitter i un de facebook, mitjançant els quals es donarà informació del projecte. El President del Girona, Delfí Geli, que també ha estat present en la roda de premsa, ha destacat que ADN Gironí "potenciarà la relació entre els clubs. Des del Girona hem apostat per acostar-nos encara més a la ciutat i a les empreses. Això implica anar de la mà de les altres entitats esportives de les comarques gironines i de la pròpia ciutat. Entre tots ens hem d"ajudar a créixer per aconseguir que l"esport tingui cada dia més adeptes".