Alcalá, nou jugador del Girona

El Girona FC i la UE Llagostera han arribat a un acord pel traspàs de Pedro Alcalá al Club de Montilivi. El defensa ha firmat amb el Girona per quatre temporades.

Alcalá va començar a les categories inferiors del Armas del Rey Mazarrón CF, la població murciana on va néixer fa 26 anys. El 2006 va fitxar pel Málaga arribant a debutar amb el primer equip. El club malagueny, el cedeix, en temporades posteriors a l"Alcorcón, Marbella i Real Unión. El 2010 acaba contracte amb el Málaga i s"incorpora al filial del Getafe. A la temporada 2012 Alcalà retorna a Andalusia, més concretament a la UD Almeria, on hi està fins al 2013, any que fitxa pel Murcia. És la temporada 2014-2015 quan arriba a la UE Llagostera.

Pedro Alcalá també ha format part de la selecció espanyola. El murcià va disputar partits amb els combinats Sub-17 i Sub-20.

Alcalá será presentat demà a les 12h. en roda de premsa a Montilivi.

Fitxa personal

Nom: Pedro Alcalá Guirado

Lloc i data de naixement: Mazarrón (Murcia). 19 de març de 1989.

Trajectòria:

2006-2007 Málaga

2007-2008 Alcorcón

2008-2009 Marbella

2009-2010 Real Unión

2010-2011 Getafe

2011-2013 Almería

2013-2014 Murcia

2014-2015 Llagostera

