Àlex Gallar, fins el 2023

El Girona FC i la SD Huesca han arribat a un acord per al traspàs d’Àlex Gallar. L’extrem sabadellenc, de 27 anys, signa contracte per a les properes 4 temporades, fins el juny de 2023. Gallar, que després de la seva etapa de formació va passar per diversos equips de Tercera i Segona B, va ser clau també en l’ascens de la Cultural Leonesa a Segona A el 2017. L’habilidós extrem vallesà va marcar 23 gols aquella temporada en un total de 44 partits, inclosos 5 de Copa i 2 de la promoció a Segona A. El seu bon paper a la Cultural va fer que l’estiu de 2017 fitxés per la SD Huesca, on ha estat les dues últimes temporades, la darrera a Primera Divisió. El nou jugador del Girona va aconseguir marcar 11 gols en les dues campanyes amb els aragonesos. Gallar va ser l’autor del gol del Huesca aquest passat cap de setmana, contra Las Palmas (0-1.

Fitxa tècnica

Nom: Àlex Gallar Felguera

Lloc i data de naixement: Sabadell, 19 de març de 1992

Trajectòria

2009-2010 Terrassa FC

2011-2012 RCD Mallorca B

2012-2013 Real Murcia Imperial CF

2013-2014 UE Rubí / Terrassa FC

2014-2015 UE Cornellà

2015-2016 Hércules de Alicante CF

2016-2017 Cultura Leonesa

2017-2019 SD Huesca

2019- GIRONA FC