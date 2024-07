Amistós amb el Lleida, el 8 d"agost

El Girona FC s"enfrontarà al Lleida Esportiu el dissabte 8 d"agost a les 19:30 hores a l"estadi de Montilivi. El partit serà gratuït per als abonats, només presentant el carnet. S"ha establert un preu únic de 5 euros per als no abonats.

La Tribuna serà l"única zona de l"estadi oberta i els seients seran lliures. El Girona podrà obrir més zones en cas de superar-se l"aforament de Tribuna. Els menors de 7 anys tindran l"accés gratuït, prèvia retirada d"una entrada gratuïta a les taquilles.