"Anem a Atenes amb la il·lusió de passar l'eliminatòria"

L'equip Sub-19 viatja demà fins a Atenas on dimecres s'enfrontarà a l'Olympiacos grec en l'eliminatòria de 1/16 de final de la UEFA Youth League. Els nois que entrena Sergi Mora afronten aquest repte amb ambició i confiança, conscients de la dificultat de jugar a Atenes però amb la determinació de continuar fent història a Europa. Sergi Mora destaca la preparació de l’equip, el creixement dels jugadors en aquesta competició i la il·lusió de tot el Club per seguir avançant. Ara, el repte és sobre la gespa, on els joves gironins buscaran demostrar el seu talent i competitivitat al màxim nivell continental.

El partit es disputarà a l'Olympiacos FC Training Centre dimecres a partir de les 16:00h (hora de Girona), l'arbitrarà el belga Jasper Vergoote i es podrà seguir a través de Movistar Liga de Campeones 2.