Aquest és el procés per optar a comprar entrades per a la Champions a Montilivi 

L’aforament de Montilivi per als partits de Champions, segons les indicacions de la UEFA serà de 9.721 persones. D’aquest total, 6.000 es distribuiran entre els Socis, 1.300 són per UEFA, 1.500 per al Club, 700 per a l’equip visitant i 221 per a mitjans de comunicació.

De les 6.000 entrades disponibles per a Socis, el Club dona prioritat als 1.000 més antics- els que ja ho eren quan el Girona FC va començar a competir a Segona A el 2008 – i que podran comprar entrades per veure en directe els quatre partits de la fase lliga de la Champions League que es jugaran a Montilivi.

Les 5.000 entrades que quedaran disponibles se sortejaran per a cada partit d’aquesta fase entre la resta dels Socis, que a dia d’avui són 15.390.

Només es podran inscriure i participar en el sorteig els Socis que ho eren ja ahir.

És imprescindible tenir la quota de Soci al corrent de pagament per inscriure’s al sorteig.

Inscripció i agrupació

Del Soci 1.001 al 15.390 hauran d’inscriure’s en un formulari per poder participar en el sorteig de les entrades. Es podrà fer a partir d’avui dimarts 16, a les 3 de la tarda, i fins al 28 de juliol. En el formulari d’inscripció aquests Socis es podran agrupar amb un màxim de 6 persones, totes Sòcies, per poder gaudir junts del partit assignat.

Assignació dels partits

A partir del 31 de Juliol, el Club realitzarà el sorteig per determinar a quins partits pot assistir cada Soci. Com a mínim, es garanteix que cada un pugui assistir a un dels quatre partits de la fase lliga que es disputaran a Montilivi. El sorteig determinarà el número de tall a partir del qual quedaran assignades les inscripcions als partits. El Club comunicarà quina o quines de les 4 jornades de la Champions League li ha tocat a cada Soci.

Compra d’entrades

El 3 de setembre s’obrirà el període de venda d’entrades un cop la UEFA hagi celebrat el sorteig del calendari de partits de la fase lliga, previst per al 29 d’agost. A partit d’aquell moment cada Soci inscrit sabrà quin rival correspon al partit que li ha tocat. Les entrades seran nominals i intransferibles.

Preus

Tot i que el Club no determinarà els preus de les entrades fins que surti el calendari de partits, aquests partiran dels 45€. Només s’habilitaran per comprar entrades les zones de Gol i Preferent Inferiors.

Atenció al Soci

El Club ha reforçat el servei d’atenció al Soci durant el període d’inscripcions per donar suport a aquells Socis que en necessitin. Aquests es poden dirigir a les taquilles de Montilivi (de 9h a 14h i de 15h a 18h), a la botiga de la Rambla (10h a 14h i de 15h a 18h) on els ajudaran a gestionar la inscripció online. Per qualsevol consulta sobre això els Socis poden enviar un e-mail a entrades@gironafc.cat

Trobareu tots els detalls del procés per optar a comprar entrades fent clic en aquest enllaç.