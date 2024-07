Arrenca la campanya de renovació del carnet de soci 2020

Un any més el Girona FC presenta el Carnet de Soci per aquest proper 2020 i renova els beneficis que oferia la temporada passada per als més de 10.000 socis de l’entitat. Tots ells podran seguir gaudint de descomptes en la compra d’entrades amb prioritat, descomptes en la compra de marxandatge, participació en esdeveniments, sortejos i experiències exclusives per a ells. Rebran també a domicili un pack de benvinguda amb marxandatge oficial del club, en aquesta ocasió, per als adults hi haurà un porta targetes per al mòbil i una tapa per a les càmeres web. Els menors rebran un conjunt de calcomanies del club i una targeta per etiquetar la seva motxilla, maleta o el que desitgin amb els colors del club.

El de soci és un carnet obligatori per a tots els abonats que vulguin mantenir el seu seient a Montilivi. Els rebuts es giraran el 5 de desembre de forma automàtica a tots aquells que ho tinguin ja domiciliat.

Seguint amb el procés de digitalització del club, els pagaments es faran per la única via de rebut bancari i les altes es faran a través de la plataforma GIRONA FC ONLINE que el club ofereix als seus seguidors i des d’on es poden fer tots els tràmits relacionats amb aquest carnet.

Els abonats actuals han de recordar que abans de final de l’inici del mes de Febrer han de tenir la seva quota abonada. Aquells que no ho hagin fet veuran bloquejat el seu carnet d’abonat fins que aquesta situació no es regularitzi. Així doncs, el Girona FC - SD Huesca serà el primer partit on tots els Socis han de tenir els seus pagaments al dia per seguir gaudint de tots els beneficis associats.

El club augmenta l’horari d’atenció al públic durant aquest mes de Desembre i hi haurà personal a disposició dels socis de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h. excepte els divendres que el primer equip no jugui a Montilivi, que l’horari serà de 10h a 13h. A més, el club té, com és habitual, una bústia de correu electrònic per a consultes: socis@gironafc.cat

Tota la informació relacionada amb el Carnet de Soci es pot trobar a: https://www.gironafc.cat/soci/carnet-de-soci