Brandon i Ignasi Miquel signaran autògrafs aquest dimecres a la botiga oficial

Aquest dimecres 4 de març de 18 a 19h tindrà lloc una signatura d'autògrafs a la Botiga Oficial del Girona FC a Montilivi de la mà dels jugadors Ignasi Miquel i Brandon.

Els aficionats que vinguin a la Botiga podran conèixer als 2 integrants del primer equip del Girona, endur-se la seva signatura i fer-se una fotografia amb els jugadors.

A més de la signatura d'autògrafs, durant aquest mes hi haurà activa una promoció a la botiga que per la compra d'una samarreta de joc (de nen o d'adult) s'entrarà en un sorteig d'11 places per saltar al camp de la mà dels jugadors del Girona el dia del Girona - Racing de Santander del cap de setmana del 22 de març.

L'entrada a la signatura d'autògrafs serà lliure i tindrà lloc entre la 18h i les 19h a la Botiga Oficial de l'Estadi de Montilivi.

Us hi esperem a tots!