Bufete Rosales, nou patrocinador del Girona FC

El Bufete Rosales s’ha convertit en nou patrocinador del Girona FC. Això es va fer realitat en la signatura de l’acord en la que hi van participar el president del Girona, Delfí Geli i el director de Bufete Rosales, José Baltasar Plaza. Aquesta vinculació permet que la marca del despatx d’advocats llueixi a la part posterior de la samarreta del primer equip.

Bufete Rosales compta amb més de 30 anys d'experiència que l’han convertit en un dels despatxos d’advocats més prestigiosos d’Espanya. Radicats inicialment a Madrid, i ara també amb seu a Barcelona, ​​Bufete Rosales defensa casos de dret mercantil, civil, concursal, laboral, penal-econòmic i, especialment, dret bancari, tots ells amb un 98% d'èxit . Bufete Rosales porta anys treballant ajudant a resoldre problemes a famílies i a consumidors.

Bufete Rosales ha explicat que “s'enorgulleix de formar part del selecte grup d'empreses que volen ajudar al Girona a ascendir de nou a Primera Divisió”. Per això, i perquè se senten “compromesos amb els valors d'humilitat i treball que representen al Girona”, oferiran millors condicions per a tots aquells socis, aficionats, penyistes, familiars i simpatitzants del Club que vulguin contractar els seus serveis. D'aquesta manera esperen satisfer les necessitats de representació legal que qualsevol d'aquests col·lectius pugui tenir, fonamentalment en dret hipotecari. El Girona per la seva part -i en paraules del seu president-, ha donat la benvinguda al nou patrocinador i li ha reconegut "l'establiment d'aquest vincle amb el Club, en una aposta mútua de creixement". Geli també els ha agraït haver confiat en la plataforma del Club per "generar notorietat pel despatx especialment a la demarcació de Girona".