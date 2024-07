By Dani jugarà la Fase Final de la eChampions League

La temporada segueix el seu curs i By Dani continua donant alegries a l’entitat blanc-i-vermella. Després d’iniciar la remuntada a l’eLaLiga, i de realitzar una notable eCopa, aquest passat cap de setmana, va disputar la Fase II de la eChampions League. Un torneig al què va accedir gràcies a la verificació aconseguida per les seves bones actuacions a Fut Champions.

La eChampions League és la segona competició més important a nivell internacional, només superada pel Mundial ‘eWorld Cup’, pel qual By Dani està en posicions òptimes d’accedir-hi al playoff.

En aquesta Fase II de la eChampions League, els jugadors havien de disputar vuit eliminatòries en format suïs, per a decidir els 32 millors classificats. Per accedir-hi a la Fase Final eren necessàries 6 victòries de 8, objectiu que va assolir amb molt de mèrit el gamer blanc-i-vermell, By Dani.

El proper 1 i 2 de maig, By Dani lluitarà amb 31 gamers més per a estar entre els vuit millors de la competició a la Fase Final. La Fase Final tindrà un gran seguiment, ja que es podrà veure pels canals de twitch d’EA Sports FIFA, i pel canal de Youtube de la UEFA.

Una eChampions League on el paper dels gamers nacionals ha estat molt destacat ja que s’han classificat fins a 6 jugadors espanyols, dada que parla molt bé del gran nivell de la comunitat FIFA a Espanya, país amb més representants en aquesta Fase de la competició.

By Dani competirà per una eChampions League que reparteix premis per valor de 280.000 dòlars.

Aquesta serà la segona vegada que el Girona FC disputarà una Fase Final d’una competició internacional, des que el club va iniciar la secció d’eSports el novembre de 2019.