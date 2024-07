ByDani cau amb honors a la Gran Final de l’ eLaLiga Santander

Aquest cap de setmana ha tingut lloc la Gran Final de la eLaLiga Santander, on el Girona FC i ByDani han competit juntament amb els altres quinze millors gamers de la competició. Un esdeveniment que ha acollit, a part dels millors jugadors de la eLaLiga, els millors periodistes del país, i una gran quantitat d’influencers relacionats amb el món de FIFA.

El gamer gironí va ser l’encarregat d’obrir el torneig dissabte a les 15h davant Pepeelbotellu, jugador del Sevilla FC. El duel d’anada va ser equilibradíssim, i el resultat va finalitzar amb empat a 1. A la tornada, un inici de partit fantàstic del gamer sevillista va decantar la balança pel bàndol rival, tot i la gran reacció, però insuficient, de ByDani a la segona meitat del segon partit. Tocava remar pel quadre de Losers.

Al voltant de les 17.30h, el Girona tornava a la competició. Aquest cop, el Celta de JRA era el rival a la Primera Ronda del Loser Bracket, després de caure als Vuitens del Winer Bracket amb Maestro, jugador del Levante. Com a l’anterior ronda, el partit d’anada va acabar amb un empat agredolç, ja que JRA va aconseguir el segon gol al darrer minut de matx, quan ByDani havia estat superior en la segona part del primer partit. Al matx de tornada, el Celta va aprofitar millor les seves oportunitats i va avançar pel quadre de Losers (3-4).

Neat revalida el títol

Ahir diumenge van tenir lloc els duels decisius pel títol de l’eLaLiga Santander. Després d’un llarguíssim dia de competició, Neat va tornar a sortir campió per segona vegada consecutiva al vèncer Pepeelbotellu, primer rival de ByDani a la Gran Final, amb una diana al minut 90 del partit de tornada.

Pròxim objectiu: Play-off eWorld Cup

Tot i que la temporada nacional ha arribat a la seva fi, ByDani encara té per davant un repte majúscul i il·lusionant, el play-off de la eWorld Cup. El seu bon paper en els diferents Qualys de les Europe Global Series han permès que el gamer blanc-i-vermell estigui als play-offs del Mundial de Fifa 21 el proper mes de juliol. Una última prova apassionant per a una temporada de somni de ByDani com a gamer oficial del Girona FC.