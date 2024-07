CaixaBank renova l’acord de patrocini amb el Girona per vuitena temporada consecutiva

CaixaBank i el Girona han signat l’acord de renovació del patrocini que uneix a l’entitat financera i al club català per a les properes dues temporades. Ambdues entitats mantenen l’acord de patrocini des de l’any 2010 i, mitjançant aquesta renovació, CaixaBank esdevé partner oficial i socia financera del club gironí.

El president del Girona FC, Delfí Geli, i Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya, han signat aquest nou acord, que vincularà a ambdues entitats fins a la finalització de la temporada 2018/2019. Tanmateix, CaixaBank, en qualitat de principal soci financer del club, posarà a disposició dels abonats del club una àmplia oferta de productes i serveis financers en condicions preferents.

Delfí Geli ha manifestat que “aquesta renovació de patrocini reforça la vinculació entre les nostres entitats i ens enforteix mútuament”. Per la seva banda, el director territorial de CaixaBank, Jaume Masana, també ha destacat la importància d’aquest acord gràcies al qual “l’entitat acompanyarà i recolzarà al Girona i als seus aficionats en la temporada d’ascens a la màxima categoria del futbol professional. Aquest patrocini suposa un impuls a l’estratègia comercial de CaixaBank que manté ferma la seva aposta per l’esport i per les comarques gironines. Amb aquest acord per dues temporades- ha afegit Masana- volem col·laborar a què el club es consolidi a la primera divisió i es mantingui molts anys a la màxima categoria.”

Nou acord de patrocini com a equip de primera divisió

Amb motiu de la nova vinculació segellada entre el Girona FC i CaixaBank, l’entitat financera disposarà d’un paquet de contraprestacions en concepte de drets d’imatge exclusius, visibilitat de marca a les diferents instal·lacions esportives del club així com presència a la publicitat, comunicacions i documents comercials del conjunt gironí en els seus diferents canals oficials.

Al mateix temps, l’entitat financera disposarà de serveis preferencials per a clients com paquets d’hospitalitat, experiències exclusives consistents en disputar un partit a les instal·lacions oficials del club o l’assistència a esdeveniments privats per a conèixer als jugadors de la primera plantilla o merchandising oficial.

CaixaBank, el banc dels equips de futbol

CaixaBank va impulsar fa sis anys una estratègia adreçada a convertir-se en el banc dels equips de futbol. Després de renovar el patrocini amb el Girona, CaixaBank manté acords amb 16 equips de futbol de Primera Divisió i onze equips de Segona Divisió.

Tot plegat amb l’objectiu d’aprofitar aquesta nova oportunitat comercial, incrementar la notorietat de marca i captar i fidelitzar als clients en un entorn cada cop més competitiu. Per tant, mitjançant els patrocinis esportius –principalment el futbol– CaixaBank avança en la generació de negoci a l’oferir experiències i avantatges exclusius als seus clients.

Des de l’inici del programa, CaixaBank ha comercialitzat 190.000 targetes vinculades als clubs de futbol patrocinats i ha finançat 35.000 abonaments.