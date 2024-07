City Lift es converteix en el patrocinador principal del Girona FC

L"empresa City Lift s"ha vinculat al Girona FC com a patrocinador principal per dues temporades. Aquest acord s"ha escenificat avui a l"estadi de Montilivi en una roda de premsa en la que hi ha participat el President del Club, Delfí Geli; el Director General de City Lift, Cayetano Pérez i el Director d"Expansió, Joan Llopis. Delfí Geli ha agraït la confiança de City Lift en aquest nou projecte del Girona i ha volgut remarcar que el nou patrocinador és la primera empresa que s"hi adhereix. Geli també ha comentat que "el nostre Club és referència en àmbit esportiu, econòmic i social a la nostra demarcació, per això ens satisfà que City Lift, una de les empreses més consolidades i amb més capacitat de creixement s"uneixi a nosaltres. No tenim cap dubte de que quan més fort sigui el nostre Club més vinculació tindrà en àmbits extraesportius". En tancar la seva intervenció, el President del Girona ha desitjat que ambdues entitats tinguin "una relació llarga i exitosa".

Per la seva part, el Director General de City Lift, Cayetano Pérez, s"ha manifestat "molt satisfet per patrocinar el Girona". "Aquesta esponsorització –ha afirmat- és un projecte engrescador perquè es confia en gent del territori i aquesta és una de les raons per donar –los el nostre suport". El màxim responsable de l"empresa ha comentat també que està convençut que amb aquesta associació, la massa social i l"entorn blanc-i-vermell establirà més nexes d"unió amb City Lift".