En compliment de la resolució del TAD, en el partit Girona-Huesca es clausurarà un sector de la graderia de Gol Sud

Aplicant la resolució del Tribunal Administratiu de l"Esport (TAD), en relació a l"incident ocorregut en l"última jornada de Lliga de la temporada 2014/15 i complint la seva sanció, en el partit Girona-Huesca del proper diumenge 13 de setembre, es clausurarà una part de la graderia de Gol Sud de l"estadi de Montilivi. Aquest fet afectarà a 598 abonats; tot el sector F de Gol Sud. Aquest punt del camp correspon a l"àrea on van tenir lloc els fets que donen lloc a la sanció. Aíxí doncs, i aplicant la normativa vigent, EL CLUB NO PODRÀ, EN CAP CAS, REUBICAR ALS ESPECTADORS QUE OCUPIN AQUESTA ZONA AMB CARÀCTER HABITUAL. És per això que excepcionalment per aquest partit els abonats de la zona afectada per la clausura parcial de l"Estadi no podran fer ús del seu carnet de soci.

El Girona FC, lamenta profundament el dany que aquesta sanció suposa per als abonats del Club, que sempre s"han destacat pel seu comportament irreprotxable, però vol recordar la importància que aquests fets aïllats no tornin a ocórrer així com les importants conseqüències econòmiques i d"imatge que se"n deriven i que afecten directament al Girona.

És per això que aprofitem l"avinentesa per informar que des del Club no es toleraran aquests tipus d"actes, així com la necessitat de comptar amb la col·laboració de tots els abonats/des i assistents als partits per tal d"identificar als vertaders culpables d"aquests fets.

Nota: El Club contactarà telefònicament amb tots els abonats afectats per informar-los sobre aquesta situació.

