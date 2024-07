Club Bolívar s'incorpora al City Football Group com a primer Partner Club

El club més gran de Bolívia, Club Bolívar, s'ha unit a la família de City Football Group com el seu primer Partner Club. Fundat el 1925 i ubicat a la capital més alta de l'món, La Paz, Club Bolívar posseeix 29 títols de lliga, més que cap altre club al país. El seu president, Marcelo Claure, és un dels propietaris del Girona FC, juntament amb el City Football Group i Girona Football Group, de Pere Guardiola. En la seva plantilla figura des d'aquesta temporada l'excapità del Girona FC, Àlex Granell, un dels futbolistes més importants de la història del club.

Amb aquest acord, Club Bolívar accedirà a una àmplia gamma d'experiència, personal, tecnologia patentada, millors pràctiques i assessorament estratègic desenvolupat per City Football Group durant els últims set anys, a través de la seva estructura de diversos clubs. Més específicament, a nivell futbolístic, CFG donarà suport a Club Bolívar sobre les seves decisions a nivell d'scouting, metodologia de joc i entrenament, estratègia de desenvolupament de centres de formació per a joves, ciència esportiva i molt més. Club Bolívar també disposarà d'accés a la plataforma Football Data & Insights, que inclou múltiples eines i panells per entendre amb més profunditat el rendiment dels seus equips i els seus jugadors. A nivell comercial, CFG ajudarà Club Bolívar a augmentar els seus ingressos procedents de patrocinadors, a construir instal·lacions de classe mundial, promoure millores en tota la lliga i donar suport al desenvolupament dels seus executius clau.

Ferran Soriano, CEO de City Football Group, ha comentat: "Estem molt satisfets per fer créixer la nostra presència a nivell global amb la incorporació de Club Bolívar, el primer Partner Club de CFG. Aquest acord a llarg termini és el primer d'aquest tipus que realitzem i permetrà a Club Bolívar aprofitar i utilitzar l'àmplia experiència en la indústria de el futbol desenvolupada per City Football Group. A més de donar suport a les ambicions de Club Bolívar, tenim l'oportunitat d'aprendre. La nostra presència a Bolívia de ben segur ens permetrà enfortir el nostre coneixement i les nostres relacions amb el futbol sud-americà ". "Club Bolívar és el major i millor club de Bolívia amb una valuosa i exitosa història. Estem entusiasmats per la visió que té Marcelo per al Club. Tenim moltes ganes de treballar junts i esforçar-nos en ajudar a Club Bolívar a assolir els seus ambiciosos objectius en un futur pròxim ".

Marcelo Claure, President de Club Bolívar, ha afegit: "Avui, un somni es fa realitat. Club Bolívar s'uneix a la família City Football Group com a Partner Club, consolidant un projecte a llarg termini que desenvolupa estàndards de classe mundial en futbol, ​​empresarials i d'infraestructures que permetran Club Bolívar créixer encara més. Utilitzarem l'experiència i l'assessorament que aporta CFG per continuar amb el nostre objectiu de posicionar a Bolívar com un club líder a Amèrica Llatina ".

"Liderats pel nostre recentment nomenat Director Esportiu, Javier Recio, i ara recolzats per l'assessorament i l'experiència de l'consultor de City Football Group, el bolivià Rodrigo Marion, el Club Bolívar pretén construir una organització forta i desenvolupar jugadors per ajudar a país a classificar- per a la Copa del Món. Aquest acord permetrà a Club Bolívar recórrer a la significativa experiència i coneixement de City Football Group per ajudar-lo a fer realitat la seva ambició de desenvolupar líders dins i fora de camp, a més de brindar als nens bolivians l'oportunitat de complir els seus somnis ".