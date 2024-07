Comença la e-LaLiga Santander!

Aquesta temporada els equips han quedat repartits en dos grups de dinou, on el conjunt gironí ha quedat enquadrat en el grup B amb els següents rivals: SD Huesca, RCD Espanyol, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Levante UD, CD Castellón, CD Mirandés, UD Logroñés, CD Leganés, Real Sporting, CA Osasuna, Granada CF, Valencia CF, UD Almería, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Real Oviedo i Málaga CF.

ByDani competirà en un grup molt complicat on es trobarà amb rivals de la talla d’Adriman, Cone, Gravesen o Andoni. La fase regular pel grup B començarà dimecres 13 de gener, i en cada dia de competició els equips disputaran dues jornades amb partits d’anada i tornada contra cada contrincant.

El Girona FC donarà el tret de sortida a la competició davant el CD Castellón aquest dimecres a les 19h i contra la Real Sociedad a les 21h. Dos partits exigents per a obrir una temporada il·lusionant on ByDani buscarà, com a mínim, repetir l’èxit del curs passat quan va finalitzar en vuitena posició a la eLaLiga Santander.