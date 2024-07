Comunicat mèdic

Un dels integrants de l’staff ha donat positiu en els últims tests de Covid-19 realitzats a la plantilla, cos tècnic i staff. En conèixer-se el resultat, el club ha activat ràpidament el protocol sanitari instaurat per LaLiga i el CSD.

Tots els integrants de l'equip s'han sotmès de nou als tests de detecció de Covid-19, sent negatiu per a tots ells, excepte per a la persona que ja va donar positiu.

La persona afectada, que és asimptomàtica, està aïllada i en quarantena al seu domicili particular.