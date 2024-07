Coneix els rivals del Girona B a la segona fase

La segona fase de competició de la Tercera Divisió s’inicia aquest proper cap de setmana amb la primera de les sis jornades que té la promoció d’ascens directe a la nova Segona RFEF. El Girona B comença dissabte aquest apassionant repte visitant el FC Vilafranca. A banda del degà penedesenc, CE Europa i Terrassa FC seran els dos altres contrincants dels nois de Vizuete.

CE Europa

El favorit a l’ascens, per experiència i per puntuació aconseguida a la primera fase. Els escapulats han sumat quaranta-quatre punts fins ara, i avantatgen el màxim perseguidor en quatre unitats. Entrenats per David Vilajoana, han tingut un balanç de 13 victòries, 5 empats i només 2 derrotes. Pel que fa als aspectes realitzadors, han anotat 35 gols, sent així l’equip més golejador del subgrup A, i n’han rebut 17.

Si parlem de noms individuals destaquen dos blocs, el de la solidesa defensiva, on sobresurten el porter Sergio Fernández, i els centrals Alex Cano i Alberto González, i el de la fase atacant. David Jiménez i Albert Martí són els màxims golejadors amb vuit dianes cadascun, per tant entre tots dos anoten gairebé la meitat dels gols europeistes.

L’Europa serà el rival del Girona B en la segona i cinquena jornada d’aquesta promoció d’ascens. El proper 18 d’abril tindrà lloc el partit d’anada a terres gironines, i el 9 de maig serà la data on el filial blanc-i-vermell visiti el Nou Sardenya. Un rival de gran exigència i dos duels a la vista que prometen ser apassionants.

FC Vilafranca

El conjunt dirigit per Ivan Moreno és, sense cap mena de dubte, la gran revelació de la temporada al subgrup A. Segon classificat amb quaranta punts, els penedesencs han realitzat una primera fase de nota, amb un balanç d’11 triomfs, 7 empats i només 2 derrotes en les primeres vint jornades. La faceta golejadora també és excel·lent pel Vilafranca, amb 33 gols a favor, segon màxim golejador del subgrup, i amb només 16 gols encaixats.

En l’aspecte individual, el degà penedesenc compta amb un bloc compacte. Des de la seguretat sota pals de Toni Casamayor, a la qualitat d’Oribe a la faceta ofensiva. Tot i haver anotat 33 gols, no posseeixen un golejador destacat. Oribe (6), Sanku (6), Anselm (4), Escofet (4) i Mejia (4) es reparteixen la majoria de les dianes de l’equip.

El FC Vilafranca serà la primera pedra en el camí pel Girona B. Aquest dissabte es disputarà el primer matx de la fase a terres penedesenques. El matx de tornada tindrà lloc el primer cap de setmana del mes de maig a Girona. Un rival dur que de ben segur exigirà el màxim als joves blanc-i-vermells.

Terrassa FC

El tercer rival dels d’Axel Vizuete és un equip amb moltíssima experiència a les fases d’ascens a Segona B, el Terrassa FC. Els egarencs han finalitzat en tercera posició la primera part del campionat amb 35 punts, aconseguits amb un balanç d’10 triomfs, 5 empats i 5 derrotes. La falta de regularitat va obligar a un canvi de banqueta on Juanjo García va substituir Molist a finals de 2020. Si ens centrem en els números, el Terrassa destaca sobretot per la seva fortalesa defensiva. Si bé és cert que les seves xifres ofensives no són gaire vistoses (23 gols a favor), les defensives han fet que l’equip tingui opcions de pujar de manera directa a Segona RFEF (11 gols encaixats, un menys que el Girona B).

Bona part de la culpa d’aquests excel·lents números en defensa la tenen Ortega, amb fins a onze porteries a zero, i els centrals Castillo i Pelegrín. A la faceta anotadora del Terrassa, Jaume Pascual (6) i Sergi Arranz (4) són els noms a tenir en compte de cara a aquesta promoció d’ascens.

Els egarencs seran el darrer rival del Girona B en aquest play-off. El cap de setmana del 25 d’abril, els blanc-i-vermells visitaran l’Olímpic de Terrassa en la tercera jornada del subgrup. El Girona B – Terrassa FC es disputarà el 16 de maig a Girona, en la que serà la darrera data d’aquesta fase d’ascens directe a la Segona RFEF. Un rival amb experiència i que farà suar de valent el filial gironí per assolir l’objectiu.