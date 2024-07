El Girona cau eliminat de la Copa del Rei davant el Nàstic

El Girona va caure eliminat de la Copa del Rei davant el Nàstic en no poder superar la tanda de penals, després d"empatar a dos amb els grana. Els primers quaranta-cinc minuts van ser conservadors per part d"ambdós equips produint-se poques ocasions de gol. La més clara pels gironins va ser un xut d"Alcalá que va fregar el travesser de la porteria de Tomeu. Però van ser els grana els que es van avançar en el marcador en el minut. 43, amb un gol obra de Palanca. La segona part va ser molt diferent. Intensa i trepidant va ser un atac i gol, amb un Girona molt inspirat on els carrilers Sebas i Serrano van brillar. En aquest context es va produir l"empat, signat per Jairo. Però l"alegria dels gironins va durar poc més de deu minuts ja que Palanca de nou avançava als grana. I quan semblava que el 2 a 1 era definitiu Marcelo va impulsar la pilota al fons de la xarxa. Era el minut 91. La pròrroga va ser una prova de gran desgast físic per part d"ambdós equips en la que el marcador no es va moure. Finalment tot es va decidir per penals i el Girona, en aquest cas, no va tenir la fortuna de cara, amb un 5 a 4 des del punt dels onze metres.

Nàstic: Tomeu, Calavera, Manolo Martínez, Bouzón, Mossa, Arel (Rocha min. 82), Sergio Tejera, Palanca, Rayco, Xisco Hernández (Emaná min. 64) i José Naranjo (De La Espada min. 72).

Girona: Germán, Serrano, Carles Mas, Alcalá, Marcelo, Sebas (Clerc min. 85), Vivancos, Eloi (Javi Álamo min. 83), Pol Llonch, Borja García (Felipe min.72) i Jairo.

Gols:

1-0: m. 43,Palanca

1-1: min. 71, Jairo

2-1: m. 88, Palanca.

2-2: m. 91, Marcelo.

Penals: 0-1, Jairo; 1-1, De La Espada; 1-2, Álamo; 2-2, Emaná; Falla Marcelo; 3-2, Sergio Tejera; 3-3, Clerc; 4-3, Rocha; 4-4, Felipe; 5-4, Palanca.