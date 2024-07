CRÒNICA I El Girona aconsegueix una victòria contundent a Las Gaunas (1-4)

Gran primera part dels de Francisco. Els blanc-i-vermells, que avui han vestit de groc, han dominat de manera clara els primers quaranta-cinc minuts i han marcat territori ben aviat, en el minut catorze. Gumbau ha enviat una falta a la frontal de l’àrea petita i Arnau s’ha elevat, entre un grapat de defensors, i de cap ha enviat la pilota al fons de la xarxa. Els gironins feien córrer la pilota amb intel·ligència, sense cometre errors i arribant a l’àrea rival. Així ha estat en el vint-i-tres quan Stuani ha rematat de cap una bona centrada de Bárcenas i la pilota ha fregat el pal esquerre de la porteria de Santamaria. Poc després el Logroñés ha tingut la més perillosa de la primera part quan en un cara a cara amb Juan Carlos ha enviat l’esfèrica fora. I en el trenta-nou cop de puny sobre la taula del Girona. De nou a pilota parada i de nou Gumbau com autor de la centrada -aquest cop de córner. Stuani la toca de cap i barraca, fent pujar el zero a dos al marcador.

Els segons quaranta-cinc minuts han seguit el mateix guió. El Girona ha controlat el partit i s’ha mostrat molt segur en totes les seves accions. Deu minuts després de començar el segon temps, Stuani ha rebut una trepitjada dins l’àrea i l’àrbitre, després de consultar el VAR, ha xiulat penal. L’uruguaià ha estat l’encarregat de llançar-lo i de situar el zero a tres en el marcador. El cop ha estat dur pel Logroñés i a més el Girona no ha baixat el gas mantenint la mateixa actitud des de l’inici. El quart gol ha estat a punt d’arribar després que Bárcenas enviés un xut al pal. Sí que ha arribat quan faltaven deu minuts per acabar el temps reglamentari. Roberto Santamaría ha aturat una pilota rebutjant-la i Juanpe, molt atent, ha rematat l’esfèrica. El Logroñés, per la seva part, ha fet un gol just en el minut noranta.

La propera cita del Girona serà a Montilivi el dilluns 17 de maig contra l’Sporting de Gijón, un partit molt important que l’enfrontarà amb un rival directe en la lluita pel play-off.