CRÒNICA I El Girona remunta el partit i s'emporta tres punts d'or de Las Palmas (1-2)

Primera i merescuda victòria a domicili del Girona en aquest 2021. Els de Francisco s’han emportat tres punts d’or de la seva visita a Canàries. L’equip blanc-i-vermell ha sortit a prendre el control del partit amb la pressió alta i portant la iniciativa en el joc. Els canaris no estaven encertats en les passades i en els primers quaranta-cinc minuts, excepte en el gol local, la única acció de perill ha estat un xut de Jesé que ha fregat el pal de Juan Carlos. El Girona, però, tampoc ha pogut materialitzar el seu domini i la més clara en aquesta primera part ha estat un xut d’Aday que ha aturat amb problemes Domínguez. Quan faltaven cinc minuts per arribar al descans, l’àrbitre ha xiulat un penal comès per Nahuel Bustos que ha transformat Lemos avançant a Las Palmas en el marcador.

A la segona part el Girona ha sortit, tossut, a empatar. I ho ha aconseguit ben ràpid, en el minut 47. Una errada defensiva de Christian Rivera l’ha aprofitada, molt llest, Sylla, per superar el porter canari. Las Palmas ha respost ràpid i quasi fa el segon quan Araujo s’ha quedat sol davant Juan Carlos i ha enviat la pilota als núvols. Per moments el partit es trencava amb atacs en els dos sentits com era el cas de les ocasions signades per Terrats i Bárcenas. Aquest intercanvi de cops ha caigut del costat del Girona ja que en el 64 una excel·lent jugada combinativa dels blanc-i-vermells en la que hi ha intervingut Gumbau i Sylla ha finalitzat amb el xut de Yan Couto enviant l’esfèrica al fons de la xarxa. El marcador ja no s’ha mogut fins al final però lamentablement el Girona ha acabat el matx amb deu jugadors ja que l’àrbitre ha expulsat amb vermella directa a Santi Bueno.