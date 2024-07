Cròniques dels partits del Girona "B" i Juvenil A

Horta 3 – 2 Girona “B”

El partit va començar malament pel filial ja que en la primera jugada els barcelonins es van avançar en el marcador. Després de 10 minuts de desconnexió, els futbolistes del “B” van començar a situar-se en el camp i Coro en una jugada de córner va aconseguir empatar. A partir d'aquest moment el filial va tenir el control del joc i les seves llargues possessions de pilota obligaven a l'Horta a exigir-se molt en defensa. Quan el partit estava més a favor dels blanc-i-vermells, els barcelonins marcaven arribant d'aquesta manera al descans. La segona part va ser de domini gironí i fruit d'això Bonaventura empatava després d'una bona jugada per banda de Yaya. A partir d'aquí va ser un monòleg dels visitants i tot no disposar d'un gran nombre d'ocasions, si que es poden comptar un parell de situacions clares de Micky i diverses faltes i córners que no van ser gol per molt poc. Quan el partit ja estava gairebé decidit, l’Horta que només havia disposat d'un contraatac en tota la segona part, va marcar el gol de la victòria. Tot i el resultat, els joves gironins van fer un dels millors partits de la temporada i van competir a un bon nivell.

Horta: Buetas, Mur, Reyes, Esteve, Gómez, Muela (72’ Canelada), Cañadilla (89’ Barry), Amador (57’ Merino), Torrent (57’ Ramírez), Blasco i Jiménez (76’ Poncela).

Girona “B”: Quintanas, Genís (46’ Micky), Javi Morales, Carbó, Litus, Bonaventura, Soufiane, Marc Gelmà (57’ Pishvaie, 88’Mballo), Coro, Pujol (46’ Yaya) i Gallas.

Gols: 1-0 1’Muela; 1-1 20’ Coro; 2-1 32’ Torrent; 2-2 51’ Bonaventura; 3-2 89’ Cañadillas

Manacor 1 – 0 Juvenil A

El Juvenil A va visitar Manacor amb la intenció de treure alguna cosa positiva que l'apropés a l'objectiu, i va estar-hi molt a prop. Només tres minuts el van separar d'aconseguir-ho. A la primera part el Girona va controlar sense massa problemes els atacs directes dels balears sense passar angúnies prop de la seva porteria i fins i tot s’haurien pogut avançar en el marcador si l'àrbitre no hagués anul·lat un gol a la sortida d'un córner per falta en el salt del jugador gironí. A la represa el Manacor van sortir amb un perfil més físic a la zona ampla del camp i aquest fet va provocar que al Girona li costés entrar en el partit. Però amb un ajustament tàctic, amb l'entrada de dos jugadors de refresc, el matx va tornar a ser controlat pels gironins, fins que a falta de tres minuts pel final un mal rebuig en zona defensiva va permetre al Manacor recuperar la pilota al vèrtex de l'àrea i aquesta, en una centrada d’un jugador local i posterior rematada, va acabar al fons de la xarxa blanc-i-vermella.

Manacor: Tomeu, Josep, Rigo, Oscar, Vecina, Servera, Javi, Mateu (84' Nison), Garau (74' Carras), Carlos (64' Rodri), Miki (45' Lucas)

Girona FC: Pol, Guillem, Mario, Curu, Mas (53' Alamo), Alex, Puig, Blay, Joel, Torres (53' Tafa), Bargalló (58' Pimentel)

Gol: 1-0 87' Nilson