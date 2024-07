Cròniques Filial i Juvenil A

ABADESSENC 0 - GIRONA FC "B" 4

Es preveia un partit molt disputat entre l"Abadessenc i el filial. Els de Sant Joan sempre són un equip complicat, sobretot quan juguen com a locals, però jugadors i equip tècnic tenien moltes ganes de fer un bon partit, guanyar i sobretot millorar les sensacions de les jornades anteriors.

El partit va començar amb uns minuts de tempteig per part dels dos equips, però a partir del primer quart d"hora inicial els blanc-i-vermells es van anar fent amb el control de la pilota i van començar a generar ocasions. Fruit d"això, una bona jugada individual de Ferrón va deixar a Mamau en disposició d"avançar l"equip en el marcador. A partir d"aquí, els locals es van veure superats en gairebé tots els aspectes del joc i no trobaven la manera de fer mal a un Girona B cada vegada més ben situat en el terreny de joc i que arribava amb certa facilitat fins a tres quarts del camp rival. Arrel de la insistència dels de Girona, en el minut 43, Ferrón aconseguia el segon gol que els permetia marxar amb avantatge en el marcador a la mitja part.

La segona part va començar amb un St. Joan que va intentar arriscar per intentar capgirar el marcador. Això, juntament amb l"expulsió de Moha, podia fer pensar que els de Nacho Castro haurien de suar per tal d"assegurar els tres punts. Però va ser tot el contrari i, tot i jugar gairebé tota la segona part amb un jugador menys, el filial va mantenir la concentració, el ritme i el control de la pilota tal com ho havia fet durant molts minuts de la primera part. Cal destacar el gran esforç físic i l"ordre tàctic mostrat al llarg de tota la segona meitat. A més, les ocasions més clares van ser pels blanc-i-vermells que van aconseguir transformar dos gols més. El tercer, un fort xut de Bech després d"un refús, i el quart marcat per Javi Morales en el servei d"un córner.

D"aquesta manera es va sumar la primera victòria de la temporada i es va marxar amb bones sensacions per tal d"encarar el proper partit que es jugarà diumenge vinent a casa contra el Tona.

Fitxa tècnica

Abadessenc CE

Tubau, Roura, Francolí, Coll, González (Serra, m.75), García-Marrón (Carles Edgar, m.48), Berenguer, Martín, Cabanas (Massegú, m.75), Reixach (Gaínza, m.60) i Mesa (Ramos, m.56)

Girona FC "B"

Quintanas, Pujol, Morales, López, Mamau, Segura (Sidibe, m.81), Bech (Gallardo, m.81), Moha, Marc (Sepúlveda, m.60), Ferrón (Mballo, m.72) i Balaguer.

FC DAMM 4 – JUVENIL A 0

El Juvenil A va perdre 4 a 0 al camp de la Damm en un partit que va tenir dues parts diferenciades. En els primers quaranta-cinc minuts el Girona li va costar situar-se sobre el camp i l"equip local va dominar la pilota. Tot i aquest domini la Damm només va crear perill en arribades per fora i centrades. Els dos gols que es van produir a la primera part van venir tots dos de centrades des de la banda esquerra de l"atac: un error en el marcatge i un autogol. A la segona part el Girona va sortir molt més intens i fruit d"aquesta insistència van arribar dues clares ocasions per tornar a entrar a la lluita pel partit. Malgrat tot els de Robert Vila no van estar afortunats cara a porteria i en canvi els locals, van aprofitar que els visitants havien avançat les seves línies, i van marcar el tercer gol que va tancar definitivament el matx. En els últims minuts van arrodonir el marcador amb el quart gol.

Fitxa tècnica

FC Damm: Oscar, Pol, Gonzalo, Pallas, Kilian, Ines, Ignasi, Jorge, Enri, Lledó i Moha. Substitucions: Enri 55", Pallas 72", Ignasi 86"

Girona FC Juvenil A: Santalí, Puig, Abad, Abde, Alamo, Guillem, Caixal, Blay, Joel, Bargallo i Pimentel . Substitucions: Abde 65"i Blay 69".