Delfí Geli: "Hem de créixer amb el suport dels nostres socis"

"Hem de créixer amb el suport dels nostres socis. Tots estem il·lusionats i voldríem que l"empenta que es va generar a finals de la temporada passada es mantingués. Els necessitem a tots i entre tots farem cada dia un Club millor". Aquesta ha estat la primera declaració d"intencions del nou President del Girona FC, Delfí Geli, que ha estat presentat aquest matí a Montilivi. En aquest acte, el Director General, Ignasi Mas-Bagà, l"ha definit com "el millor President possible pel Girona. Ell reuneix el perfil més adequat pel càrrec: gironí, home de Club, format a la casa i exjugador d"elit, de fet, el gironí amb el currículum futbolístic més brillant".

El nou President ha explicat que tant la propietat com Pere Guardiola van contactar amb ell i li van explicar el seu projecte: "Vam parlar i compartir diferents visions de com havia de ser i finalment vam trobar l"encaix perquè jo pogués ser President". Geli ha continuat afirmant que "em comprometo amb un projecte molt seriós, amb moltes possibilitats. Per la meva part representaré institucionalment al Club i estaré involucrat amb l"objectiu de, juntament amb la resta d"executius i empleats, fer un Girona cada dia més gran".

L"exjugador i ara President blanc-i-vermell ha assegurat que "avui comencem de zero amb un nou projecte. Som l"equip amb més temporades consecutives a la Lliga Adelante però la intenció és continuar creixent de mica en mica i estabilitzant el Club. També vull deixar molt clar que els nostres deures no són només amb el primer equip. Hi ha un punt fonamental que és el futbol base. El nostre Director Esportiu, Quique Cárcel, porta molts dies treballant en la seva estructura i en com fer-la millor. Per la meva relació especial amb el futbol base d"aquesta casa vull que als jugadors i a les seves família els arribi la nostra estimació i respecte, que siguin plenament conscients de que formem persones i esportistes i que, perquè no, algun dia aquests nens puguin jugar al primer equip. I aquesta possibilitat és un fet que s"ha demostrat amb molt èxit a les últimes temporades.