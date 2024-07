L"exjugador Delfí Geli serà el nou President del Girona FC

Delfí Geli serà el nou President del Girona FC. La presentació del màxim representant institucional del Club tindrà lloc demà divendres a les 11:30h., en roda de premsa, a l"estadi de Montilivi.

Delfí Geli i Roura, va néixer el 22 d"abril de 1969 a Girona. Va començar la seva carrera al futbol base del Salt i el Coma Cros, incorporant-se després a l"Infantil del Girona FC i arribant fins al primer equip blanc-i-vermell on hi va militar cinc temporades. Geli ha tingut una destacada trajectòria al futbol d"elit estatal, a Primera Divisió, formant part de les plantilles del FC Barcelona, Albacete, Atlético de Madrid i Alavés, així com integrant de la selecció espanyola absoluta i també del combinat català. Un cop retirat com a jugador professional, Delfí Geli, ha mantingut la seva vinculació al món del futbol amb, entre d"altres iniciatives, Director de l"Escola de Futbol del GEiEG o entrenador al futbol base del Girona FC.