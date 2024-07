Derrota del Girona B al Nou Sardenya davant un Europa campió

CE Europa 3-1 Girona B

Dura derrota del filial blanc-i-vermell al Nou Sardenya, davant un conjunt escapulat que ahir va proclamar-se campió. Tot i les oportunitats gironines, l’Europa va situar-se amb tres gols de distància, i la diana de Pau Resta al tram final només va poder maquillar el resultat. Aquesta setmana, doble final davant el Terrassa.

Juvenil A 1-2 Real Zaragoza

El Juvenil A va caure a casa davant un Zaragoza que va ser capaç de capgirar l’electrònic. Artós, des els onze metres, va avançar els gironins, però els aragonesos van aconseguir remuntar i que els tres punts marxessin cap a Saragossa.

FC Barcelona 4-2 Juvenil B

Partidàs entre Barça i Girona a la Joan Gamper. Els blaugrana van marxar amb avantatge mínima al descans. A la segona part, els gols no van deixar de caure, però les dianes d’Iker Oltra i Enetz no van ser suficients per a sumar cap punt a Sant Joan Despí.

Juvenil C 0-2 CF Parets

Duel a la zona alta que va caure pel bàndol visitant. Els blanc-i-vermells van intentar-ho, però dos gols del Parets van impossibilitar sumar cap unitat al Juvenil C gironí.

FUTBOL FEMENÍ

CE Europa 3-0 Sènior

Dur contratemps de les noies gironines en la seva visita al Nou Sardenya. L’Europa va estar més encertat en la matinal de diumenge i amb tres gols va sentenciar un matx on les blanc-i-vermelles van topar-se amb la fusta en alguna ocasió.

Resta de resultats

Aqua Hotel 2-5 Cadet B

Les Franqueses 3-3 Infantil B

Infantil C 0-1 At. Bisbalenc

Aleví A – Racing Blanenc (Victòria)

Aleví A – Gironès – Sàbat (Victòria)

Aleví B – EF Baix Ter (Victòria)

Aleví B – Bosc de Tosca (Derrota)

UE Quart – Aleví C (Victòria)

Aleví D – EF Vidrerenca (Victòria)

CE Mercantil – Benjamí A (Victòria)

Benjamí B – L’Escala (Victòria)

Geieg – Benjamí C (Victòria)

CE Mercantil 0-3 Juvenil A Femení

CF Palautordera 2-0 Juvenil B Femení

Infantil A Femení – Fontsanta (Derrota)

UE Cabanes 4-6 Infantil B Femení

Gerunda – Aleví A Femení (Victòria)