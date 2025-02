Desencertats

Athletic 3-0 Girona

Visitar San Mamés mai és sinònim d'un partit fàcil, i aquest curs encara menys. Els blanc-i-vermells s'han trobat moltes dificultats per superar la intensa pressió dels locals, que han arribat amb claredat i molt més perill i han generat ocasions suficients per endur-se la victòria. Tot i això, els gironins havien resistit bé durant la primera part, en part gràcies a les bones aturades de Gazzaniga, però un penal ha desestabilitzat tota la bona feina, i ha deixat tocat a l'equip, que ha encaixat el segon de forma gairebé consecutiva abans del descans. Tots dos han estat obra de Sancet, el primer xutant a l'escaire des dels onze metres i el segon rematant una centrada de cap, i ell mateix ha completat el seu particular hat-trick al tram final del partit per tancar el marcador.

Entremig, alguns tímids intents dels gironins. Yangel Herrera ho ha provat amb un xut potent des de fora l'àrea a la primera part, i Bryan Gil ha fet el mateix a la segona. Ara toca ja pensar en el pròxim enfrontament, el pròxim divendres a Montilivi davant el Getafe (21 h).