Doblet de Sylla per guanyar el Cartagena (2-1)

El Girona s’ha posat ben aviat per davant en el marcador. Al minut 6, una passada a l’espai de Samu Saiz l’ha recollit Sylla que ha enviat la pilota al fons de la xarxa, evitant per baix la sortida del porter. Semblava que els de Francisco tenien el partit controlat, portant la iniciativa a la recerca del segon gol. Però enlloc del segon gol local el que ha arribat ha estat l’empat. Corria el minut 23. Juan Carlos ha desviat un xut des de la frontal. El rebot ha impactat en Rubén Castro que, sense voler ha enviat la pilota a gol. En el minut 38, l’àrbitre ha expulsat David Forníes per una plantofada a la cara de Cristóforo en el cercle central.

Tot i la superioritat numèrica, el Cartagena no s’ha arronsat. En el 50, Juan Carlos ha posat una ma miraculosa per evitar el segon gol visitant. Ha estat de les poques incursions a la segona part dels de Borja Jiménez per que el Girona els ha sotmès en un atac constant. En el 66, Sylla ha marcat el segon en rematar de cap una centrada de Calavera. En el descompte l’àrbitre ha expulsat Alex Martin per derribar Sylla quan era a punt d’encarar porteria a la frontal de l’àrea. El marcador ja no s’ha mogut i el 2-1 permet els gironins sumar tres nous punts a la classificació.