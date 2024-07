Dos gols de Franquesa i Sylla situen al Girona amb avantatge en la final

El Girona ha sortit a Vallecas amb un únic canvi a l’11, amb l’entrada de Bustos al lloc de Bárcenas, convocat per la selecció del seu país. Els de Francisco s’han trobat amb un Rayo atrevit que només començar ha posat amb problemes la defensa gironina. En el minut 6, Isi ha avançat els madrilenys amb un xut des de l’interior de l’àrea aprofitant un mal refús de la defensa del Girona. Juan Carlos ha enviat poc després a córner la canonada d’Álvaro en un minuts en que els atacs del Rayo eren constants, guanyant tots els duels als de Francisco. Però avui era el dia del Girona. Poc abans del descans, quan pitjor ho passava l’equip, Franquesa ha aprofitat la passada de la mort de Sylla per fer pujar l’empat al marcador. En el 44, un xut de Gumbau ha impactat en Bustos i s’ha colat a la porteria de Luca. L’àrbitre que havia donat el gol per vàlid, l’ha revisat a instàncies del VAR, i l’ha anul·lat després de revisar-lo a la pantalla. Amb l’1-1 s’ha arribat al descans.

Amb la polèmica jugada del gol anul·lat encara ben present, en la primera jugada de la segona part, Sylla ha situat l’1-2 aprofitant una bona passada de Couto. Inici immillorable dels de Francisco que han començat a portar el pes del partit, impedint el joc de combinació del Rayo. La segona part ha transcorregut sense perill tot i que els madrilenys han acumulat efectius buscant la igualada. Pozo ha marcat en el 88 però el VAR l’ha anul·lat per fora de joc. Al final, 1-2, magnífic resultat d’un Girona que afrontarà la tornada a Montilivi amb avantatge.