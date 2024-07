Dos gols d'Eloi i Aday donen la victòria al Girona en el segon amistós de pretemporada (1-2)

El Girona ha guanyat avui l’Oldham Athletic (1-2) en el segon partit de pretemporada, l’ultim de l’estage en terres ingleses abans de tornar demà cap a Girona. Quan només havia transcorregut poc més d’un minut de joc, Eloi ha aprofitat una bona jugada de Stuani per obrir el marcador, amb un xut ben col·locat que ha entrat per l’escaire esquerre de la portería local. L’uruguaià ha provocat la jugada del segon gol. Cop de cap de Stuani que rebutja el porter, deixant la pilota a l’abast d’Aday que només ha hagut d'empènyer la pilota a dins de la portería. Es duia només un quart d’hora de joc i el domini gironí era evident. Com ja va succeir a Nottingham, a la mitja hora de joc han començat els canvis i amb l’avantatge de 0-2 s’ha arribat al descans.

Després del pas pels vestidors, Gorka ha ocupat la porteria en el lloc de Suarez, que ha debutat amb el Girona, com també ho ha fet Boulaya, aquest formant parella d’atac amb Portu. El Girona ha buscat el tercer amb insistencia però no ha arribat. Just abans de la finalització, els Latics han retallat distàncies gràcies al gol de penal transformat per Courtney Duffus.

El proper partit de pretemporada tindrà lloc a Palamós. Serà el dimarts 1 d’agost a les 20:00h. contra el Brighton & Hove Albion.