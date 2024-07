El central Eric Garcia jugarà al Girona FC

Eric García jugarà aquesta temporada al Girona FC. El Club i el FC Barcelona han arribat a un acord per a la cessió del central de Martorell, de 22 anys.

Format als equips inferiors blaugranes, amb 17 anys, es va incorporar al Manchester City. En el seu primer any a Anglaterra, va formar part de l'equip juvenil del conjunt mancunià i, l'any següent, va començar a destacar al primer equip. Va debutar oficialment el 18 de desembre del 2018, setmanes abans de complir 18 anys, en un partit de la Carabao Cup contra el Leicester City, on va ser titular i va jugar tot el partit.

La seva destacada progressió com un dels millors talents joves del món no va passar desapercebuda per al seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, que el va convocar a al selecció absoluta. Anteriorment, havia estat a les seleccions sub-16, sub-17 i sub-21.

L’estiu de 2021 va tornar a Barcelona. Eric García destaca per la seva habilitat a la sortida de pilota i la seva intel·ligència per anticipar-se als seus rivals, a més de comprendre el joc de manera instintiva.

En el seu palmarès destaca una Premier League i 3 Copes de la Lliga anglesa, aconseguides amb el Manchester City, a més d’una Lliga i una Supercopa, amb el FC Barcelona.