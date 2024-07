El final més amarg (0-1)

El Girona no ha pogut aconseguir el preuat ascens a Primera Divisió després de caure per 0-1 amb l’Elche a Montilivi, en el partit de tornada de la final del play-off d’ascens. Un gol de Pere Milla al minut 96 -l’àrbitre n’havia afegit 8- ha decantat l’eliminatòria a favor del conjunt il·licità, que ha jugat més de 35 minuts amb un home més per la rigorosa expulsió de Stuani. Els gironins s’han deixat la pell per aconseguir una nova fita històrica, que s’ha escapat de la manera més cruel.

Els homes de Francisco han estat superiors als visitants, portant la iniciativa al llarg de gairebé tot el partit davant un Elche molt defensiu. El conjunt de Pacheta ha aconseguit frenar el Girona a la primera meitat, que dominava amb claredat però no acabava de generar perill. Granell ho ha provat des de lluny, mentre que Stuani, en l’ocasió més clara del primer temps, ha enviat alta una gran passada de Samu Saiz.

Els gironins han arrencat el segon temps amb una marxa més, encara més intensos, més combinatius i més seriosos que als primers 45 minuts. Però al minut 60 tot s’ha complicat, i molt: Stuani ha vist la targeta groga per una falta sobre un rival i l’àrbitre, a instàncies del VAR, ha anat a revisar l’acció. Davant l’estupefacció dels gironins, el col·legiat li ha retirat la groga i li ha mostrat la vermella directa. Una expulsió d’allò més dubtosa que ha condemnat els de Francisco a jugar-se l’ascens sense el seu futbolista més determinant.

L’equip s’ha refet del cop i ha completat la resta del partit amb ordre, lluita i un sacrifici admirables. L’Elche no havia aconseguit arribar ni una sola vegada a porteria al llarg dels 90 minuts. El partit s’encaminava a la pròrroga, malgrat el desgast acumulat i els 8 minuts d’afegit. Però al 96’ Pere Milla ha rematat una centrada passada al segon pal per enviar la pilota al fons de la xarxa i enterrar totes les opcions d’un Girona que ho ha fet tot per ser de Primera Divisió.