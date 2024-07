El Girona, amb LALIGA, contra el racisme

A escassos dies que arrenqui una nova temporada de LALIGA, la institució i els clubs continuen centrats en el compromís d'eliminar qualsevol indici d'odi i intolerància de la competició.

Per això, continuaran duent a terme les nombroses iniciatives engegades en temporades anteriors que tenen a veure amb la prevenció i la formació en matèria de violència i tolerància, així com en la repulsa i la denúncia de qualsevol tipus d'acte violent o d'odi que es produeixi als estadis i fora d'aquests.

A aquestes accions se suma la creació de LALIGA VS Racismo una plataforma destinada a treballar per l'eradicació del racisme en l'àmbit del futbol que cerca continuar amb el treball d'educació, prevenció i actuació, per frenar comportaments i actituds violents i d'odi a tothom els nivells.

Es tracta d'una plataforma (www.laligavsracismo.com) que aglutinarà totes les accions impulsades per LALIGA contra la violència i la intolerància i que ajudarà a reforçar la contundència de la institució en la lluita contra el racisme, creant un espai on compartir projectes i recursos, visibilitzar iniciatives i unir forces per aquest objectiu comú.

La plataforma serà un espai on tots estaran convidats a participar: clubs, aficionats, institucions i en definitiva tots els que vulguin sumar-se a aquest propòsit de tolerància zero davant el racisme.

La web inclou, a més, accés directe al canal de reporti de LALIGA, perquè qualsevol persona pugui alertar en cas de presenciar un acte violent o discriminatori dins o fora dels estadis. LALIGA VS Racismo compta amb el suport de fans i clubs i ha estat comunicada a institucions, associacions esportives i competicions, entre les quals hi ha CSD, CEOE, ADESP, ajuntaments i comunitats autònomes, Aficions Unides, AFE, Laliga F, LNFS o ACB , entre altres. Tot amb la intenció de sensibilitzar la societat de la importància de lluitar amb contundència contra el racisme i qualsevol acte d'odi o intolerància.

En paraules de Javier Tebas: “El racisme ens ha ocupat i ens ha preocupat des de sempre. LALIGA VS Racismo ens ajudarà a anar encara més lluny en la nostra lluita contra el racisme i la intolerància al futbol. Fem un pas més en el que ja portem anys denunciant, ara de manera més global, amb una participació més gran de clubs, aficionats, patrocinadors i, esperem, també de les institucions”.

Un inici de temporada marcat per la lluita contra l'odi i la intolerància

Com a part de LALIGA VS Racismo, tant la institució com els clubs arrencaran la temporada amb iniciatives globals a favor de la tolerància, el respecte i la inclusió. Es tracta d'una campanya que es podrà veure tant als estadis com a través de la retransmissió televisiva, en el senyal nacional i internacional.

Aquesta iniciativa d'inici de temporada estarà centrada en tres pilars, tots ells amb un focus als aficionats, a qui es demana que facin un pas endavant per ajudar a combatre i detectar aquests actes violents als camps:

Cartelleria fixa en estadis : S'instal·laran cartells a tots els camps, adaptats a cadascun dels clubs de LALIGA, per tal de recordar als aficionats que acabar amb el racisme és cosa de tots i que són peça clau per poder aconseguir-ho. Els documents inclouran un codi QR que redirigirà directament a un canal de denúncies (https://canalcomunicaciones.laliga.com/stopracismo) i busquen sensibilitzar els aficionats a accedir a l'estadi i fins i tot les grades.

: S'instal·laran cartells a tots els camps, adaptats a cadascun dels clubs de LALIGA, per tal de recordar als aficionats que acabar amb el racisme és cosa de tots i que són peça clau per poder aconseguir-ho. Els documents inclouran un codi QR que redirigirà directament a un canal de denúncies (https://canalcomunicaciones.laliga.com/stopracismo) i busquen sensibilitzar els aficionats a accedir a l'estadi i fins i tot les grades. Adhesius en seients : Es col·locaran adhesius de denúncia per fomentar un entorn segur i permetre als aficionats contribuir activament en la lluita contra el racisme. Aquests adhesius inclouran un missatge sensibilitzador i un codi QR que redirigirà també al canal de denúncies de LALIGA (https://canalcomunicaciones.laliga.com/stopracismo).

: Es col·locaran adhesius de denúncia per fomentar un entorn segur i permetre als aficionats contribuir activament en la lluita contra el racisme. Aquests adhesius inclouran un missatge sensibilitzador i un codi QR que redirigirà també al canal de denúncies de LALIGA (https://canalcomunicaciones.laliga.com/stopracismo). Braçalets de capità: Es produiran braçalets de capità personalitzats per a cada club on es llegeixi LALIGA VS Racisme. Aquests braçalets apel·laran als capitans al camp, però també als de les grades, entre els aficionats. Es repartiran 126.000 unitats als estadis dels equips que juguin com a locals les primeres jornades, convidant els aficionats a ser capitans de l'equip contra l'odi i el racisme, protegint el seu estadi en primera persona.

Accions que es reforçaran en la lluita contra el racisme

Juntament amb la creació de LALIGA VS Racismo, la resta d'accions dutes a terme per LALIGA en la seva lluita contra l'odi segueixen en marxa i algunes han estat ampliades. Un exemple d'això rau en el reforçament de la informació relacionada amb la lluita contra el racisme i la violència al Manual del Jugador o al Manual de l'Aficionat, dut a terme en col·laboració amb l'Associació de Penyes dels clubs.

També es manté el reforç que ja es va implementar la campanya passada a la plantilla dels directors de partit, les persones responsables de detectar aquests actes violents en les diferents trobades. Entre les seves eines de treball es trobaran els sons captats pels micròfons disposats a les diferents grades, que ja en la campanya passada es van incrementar, i que busquen detectar possibles insults racistes o comentaris violents per part d'alguns aficionats.

Durant tota la temporada 23/24 es duran a terme campanyes de conscienciació com les que ja van existir anteriorment, algunes de la mà de socis estratègics com EA SPORTS. També seguiran les formacions en projectes com Futura Afición, en què s'inculquen valors com el respecte i la tolerància, així com les formacions al si dels vestidors dels clubs de LALIGA, de la mà de l'Oficina d'Integritat i Seguretat, per traslladar als jugadors la importància de mantenir una actitud lliure de violència dins i fora del camp.

A més, LALIGA, dins de les seves competències ia través dels departaments de Legal i d'Integritat i Seguretat, continuarà denunciant de forma contundent davant la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport, així com el Comitè de Competició de la RFEF qualsevol tipus de violència ocorreguda dins i fora dels estadis del futbol professional, com ha fet des de fa diverses temporades. De la mateixa manera, LALIGA denunciarà i es personarà com a acusació en qualsevol procediment penal relacionat amb fets violents ocorreguts a l'àmbit del futbol. Al marge d'això, LALIGA ha sol·licitat formalment que es procedeixi a la modificació de la Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport i la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'esport, per tenir competències en la matèria.

LALIGA torna aquesta temporada a sol·licitar el suport de la ciutadania, i manté operatiu el canal de Telegram @StopRacismoLaLiga (a més del canal de reporti https://canalcomunicaciones.laliga.com/stopracismo) perquè els aficionats puguin posar-se en contacte amb LALIGA quan detectin insults o comportaments racistes i facilitar informació dinterès per cursar les denúncies pertinents.