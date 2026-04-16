El Girona B afronta el derbi català amb l'objectiu de segellar la permanència i somiar
El Girona B afronta aquest cap de setmana un duel clau al camp de l’Espanyol B amb la permanència pràcticament a tocar i amb l’ambició intacta de mirar cap a la part alta.
L’equip gironí arriba en un dels millors moments de la temporada després d’una victòria de caràcter davant l’Atlètic Lleida (3-1), en un partit on va saber reaccionar i capgirar el marcador amb solvència. Aquest triomf no només reforça la confiança del grup, sinó que confirma la línia ascendent d’un filial que ha anat de menys a més al llarg del curs.
En canvi, el conjunt perico arriba tocat després de caure en el derbi de filials contra el Barça B, un resultat que ha frenat la seva dinàmica i que pot generar dubtes en un equip que també lluita per objectius exigents en aquest tram final.
Des de la perspectiva gironina, el partit és una autèntica oportunitat d’or. Una victòria asseguraria matemàticament la permanència a Segona RFEF una temporada més, l'objectiu principal de la temporada que ara és a tocar. Però no només això: sumar els tres punts també permetria al Girona B mantenir viu el somni d’entrar en places de play-off d’ascens, un escenari que premiaria el creixement competitiu de l’equip.
Abans del matx Oriol Badia ha declarat: "Serà un partit molt complicat, no deixa de ser un derbi català. Volem consolidar la salvació i si podem mirar més amunt."