El Girona B busca reivindicar-se a Montilivi davant el líder
Els de Quique Álvarez reben diumenge al FC Barcelona Atlètic (12:00h.)
El Girona B rep aquest diumenge a Montilivi (12:00h.) el FC Barcelona Atlètic, líder del grup 3 de Segona Federació. El partit servirà perquè els homes de Quique Álvarez s’estrenin aquesta temporada a l’estadi i busquin refer-se després de la derrota a Olot que va trencar la seva ratxa d’imbatibilitat. Els blanc-i-vermells arriben al duel en cinquena posició, immersos de ple en la lluita per la zona alta de la classificació, i amb el repte d’imposar-se davant l’equip més regular del campionat.
L’equip gironí ha signat un inici de temporada notable, amb solidesa defensiva i capacitat per competir contra qualsevol rival. Tot i la derrota a la Garrotxa, el bloc de Quique Álvarez ha deixat sensacions positives en les darreres jornades i vol demostrar davant el seu públic que l’ambició i la qualitat del grup es mantenen intactes. Montilivi, escenari de les grans ocasions, serà un estímul afegit per a un Girona B que vol continuar creixent. Els gironins recuperen Papa, baixa en el darrer partit per sanció.
El FC Barcelona Atlètic arriba al duel després d’haver empatat (2-2) la darrera jornada al Johan Cruyff davant el Poblense en un partit en que l’exGirona Òscar Ureña va tornar a ser decisiu. De cara al duel de diumenge, Juliano Belletti no podrà comptar amb Joan Ayala, sancionat, una absència sensible en el lateral dret.
El Girona B–Barça Atlètic es presenta, doncs, com un duel directe per les posicions capdavanteres. Els blanc-i-vermells volen aprofitar el suport de l’afició i la confiança de jugar en un escenari de Primera per frenar el líder i enviar un missatge clar: aquest equip està preparat per competir amb els millors.