FEMENÍ | Empat amb regust agredolç a Reus (2-2)
El primer equip femení del Girona FC va signar un molt bon partit al camp del Reus, en un duel intens i competit fins al darrer minut. Les gironines van mostrar solidesa en el joc, van cuidar la pilota i van saber imposar el seu ritme des del xiulet inicial.
Paula Lloret va obrir el marcador amb una gran acció ofensiva que va reflectir el domini del Girona en els primers compassos del partit. Tot i la reacció local, les blanc-i-vermelles van mantenir un bloc compacte i van tornar a colpejar gràcies a Paula Maresma, que va culminar una bona jugada col·lectiva per situar el 1-2 al marcador.
Quan semblava que els tres punts viatjarien cap a Montilivi, el Reus va aprofitar una acció aïllada per empatar en el minut 85, deixant un resultat final de 2-2 que deixa un cert regust agredolç pel desenvolupament del partit.
Tot i així, el Girona FC valora positivament el rendiment de l’equip i el punt sumat en un camp sempre complicat. En una categoria tan exigent, cada punt és valuós i cal continuar treballant amb la mateixa intensitat i ambició per assolir l’objectiu de la temporada.