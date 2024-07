El Girona B empata davant la FE Grama, i li queda un sol punt per assegurar la seva presència al playoff

FE Grama 0-0 Girona B

El filial gironí va sumar un punt en la seva visita a Can Peixauet i només necessitarà un punt en les dues properes jornades per assegurar la seva presència al playoff d’ascens a la Segona RFEF.

Juvenil B 2-2 CF Damm

Grandíssim partit el que es va viure dissabte a Vilablareix entre els dos primers classificats de Lliga Nacional. Unai Hernández i Iker Garcia van ser els autors de les dianes d’un Girona que va competir a la perfecció en el darrer partit de la primera fase davant el líder, la Damm.

EC Granollers 3-1 Juvenil C

Ensopegada del Juvenil C a Granollers davant els locals. El matiner gol d’Ángel posava les coses de cara pels gironins, però la reacció del Granollers va ser contundent i va deixar sense puntuar els joves blanc-i-vermells.

FUTBOL FEMENÍ

CF Pallejà 1-1 Sènior

Segueix la bona dinàmica actual del Sènior Femení. Nova jornada sense conèixer la derrota, aquest cop sumant un punt en la seva visita a Pallejà. Les gironines van avançar-se gràcies al gol de Sararols a la primera part, però el conjunt del Baix Llobregat va aconseguir empatar el matx a l’equador de la segona. Empat que serveix per seguir creixent com a equip, i per seguir creient en l’objectiu de cara al tram final de temporada.

L'Armentera 1-5 Juvenil A / AE Cornellà del Terri 0-4 Juvenil B

Bons tests de preparació de les joves blanc-i-vermelles de cara a la represa de competició d’aquest proper cap de setmana. El Juvenil A va golejar l’Armentera a domicili (1-5), i el Juvenil B va fer el propi amb el Cornellà del Terri (0-4).