El Girona B guanya a Cerdanyola i tanca una primera fase excel·lent

El Girona B va aconseguir un triomf clau ahir diumenge a Les Fontetes per arribar a la segona fase de competició amb tres punts més. Els de Vizuete van guanyar al camp del campió del subgrup, el Cerdanyola, gràcies a la diana de Pau Victor al tram final de matx.

A punt pel playoff!

Els blanc-i-vermells han tancat la primera fase amb trenta-set punts, només tres menys que el Cerdanyola, equip que ha acabat primer en el subgrup B. El Girona B ha aconseguit un balanç de deu victòries, set empats i només tres derrotes en les primeres vint jornades de la temporada. A més, han aconseguit ser l’equip menys golejat del grup amb només dotze gols encaixats.

A partir d’ara, el filial gironí es prepara per arrencar un playoff d’ascens on lluitarà per assolir la Segona RFEF. Una fase on es creuaran els tres primers classificats dels dos subgrups de la Tercera Divisió: Europa, Vilafranca, Terrassa, Cerdanyola, Girona B i Granollers.

En aquesta fase, els punts aconseguits en la primera s’arrosseguen. Per aquest motiu, el triomf a Cerdanyola encara guanya molt més importància. El Girona B haurà de jugar a doble enfrontament amb Europa, Vilafranca i Terrassa en sis jornades de segona fase on els blanc-i-vermells buscaran les dues primeres places del grup.

I és que dels sis equips classificats per aquest playoff d’ascens, els dos primers pujaran directament a Segona RFEF, i els quatre restants lluitaran per la tercera plaça restant per assolir l’ascens en un nou playoff.

Així arriben els equips al playoff

CE Europa – 41 (-1)

FC Vilafranca – 40

Cerdanyola FC – 40

Girona B – 37

Terrassa FC – 35

EC Granollers – 33