El Girona B rep a l'Atlético Baleares a Vidreres
El Girona B rep aquest cap de setmana l’Atlético Baleares en un duel exigent a Vidreres (12:00h), amb la voluntat de continuar creixent com a equip i fer-se fort a casa. El filial blanc-i-vermell arriba després d'alguns mals resultats i amb l'objectiu de capgirar la situació.
Al davant, un Atlético Baleares sòlid i experimentat, que exigirà màxima concentració i intensitat. Un bon test per al Girona B, que veu en el partit una nova oportunitat per demostrar el seu nivell.
A la prèvia del partit, Quique Álvarez ha avisat de la dificultat del partit i la gran qualitat del planter rival.
"Sabem la qualitat de la plantilla rival, tenen al màxim golejador de la lliga i són un equip perillós."