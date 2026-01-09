El Girona B visita el camp del líder
El Girona B visita aquest cap de setmana el camp del Poblense en un duel exigent que ha de servir per mesurar el moment del filial blanc-i-vermell lluny de casa. L’equip gironí arriba a la cita després d’haver caigut a l’últim partit davant l’Espanyol B. Els homes de Quique Álvarez volen fer un pas endavant i tornar a demostrar el seu potencial.
Davant hi haurà un Poblense intens i fort com a local, que exigirà màxima concentració i solidesa defensiva. L’equip balear arriba a la cita mantenint encara la primera posició a la classificació i demostrant el seu potencial a Sa Pobla.
Abans del partit Lou Marley ha destacat la solidesa de l'equip mallorquí, i ha parlat del seu moment amb l'equip:
"Crec que a la meva edat tenir l’oportunitat de jugar amb el Girona B és una cosa que s’ha d’aprofitar. Em sento molt còmode, estic aprenent i millorant gràcies a ells."
Diumenge a les 12h es preveu un partit molt intens entre el líder i el Girona B.